原PO聽到男童說述自己的情況時，自己都差點要飆出淚來了！(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

爆料公社1名社員PO文表示，自己日前在火車站買票時，聽到1位爸爸正對著男童破口大罵：「口罩放哪裡了！」，原PO看被罵的男童忍氣吞聲的樣子實為不忍，立即主動上前關切，詢問之下原PO聽完自己都差點飆淚而出。

原PO日前在火車站買票時，聽到車站裡有位中年男子不斷對1位男童破口大罵，並不斷質問：「口罩放哪裡了！」，原PO看著男童忍氣吞聲的樣子實為不忍，立即上前關切詢問。據了解，原來是父子兩人身上當時只剩下200元，是待會要坐火車和吃晚餐的錢，因疫情關係上大眾運輸是必須得戴口罩的，但卻因男童不小心把唯二的口罩弄掉一個，使爸爸相當著急，深怕待會無法上車。原PO得知情況下，立刻將身上多餘的口罩送給此對父子2個，男童也相當有禮貌的向原PO道謝。

原PO還表示，事後男童對他說，爸爸最近失業，自己一大早就陪著爸爸外出找工作到現在。男童也表示，爸爸其實待他非常好，希望原PO不要誤會爸爸是在對自己家暴。原PO聽完眼淚都差點要飆出，他事後也得知父子兩人還未用餐，立即走進一旁的自助餐廳買了兩個便當送給他們，也使他想起自己已去世的爸爸。

社員紛紛留言稱讚男童，「小孩真懂事。將來成大事」、「小孩子長大後會記得起的事不多，但這件事應該會一直記得」。多數社員認為，原PO的愛心真的是非常暖心，「這世界還是很美好，有愛心的人還是很多，小孩也是很懂事值得讚賞」、「鼻子馬上酸起來，太謝謝你了」、「你讓我相信，這個社會還是很溫暖的」、「謝謝您讓這個自私暴力的社會注入美好的溫暖，也希望這股暖暖的愛能無限延續下去」。也有社員表示此名爸爸的身教相當良好，「希望爸爸堅強，你把孩子教的很好，知足、感恩又懂禮貌，一時的不順遂不會持續太久的」、「希望他爸爸能找到工作，小孩子都這麼乖」。

(中時新聞網)