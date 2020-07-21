1艘大陸漁船越界進入金門北碇海域，海巡不斷廣播喊話驅離，10分鐘後見對方毫無離開打算，斷然亮槍示警派員強行登檢，將4名船員連同船隻押回料羅隊本部偵訊，除網具和漁獲全數沒收外，還要重處新台幣30萬元以上罰款。
海巡3585艇20日出海執行「護永專案」勤務， 深夜22時許於北碇島外海1.7浬海域發現1艘約5噸級「無船名」大陸漁船越界作業，當即先行廣播勸離，大約10分鐘後見對方依然逗留不走，艇長下令拿出霰彈槍示警，並命令停船強勢登檢，在完成清艙檢查和防疫措施後，連人帶船押返料羅港留置調查。
海巡說明，船上計有漁獲5公斤、蛇籠4組及船員4名，因目前正值新冠肺炎、非洲豬瘟與牛結節疹疫情期間，登檢人員全程穿戴防疫裝備，搜查結果未發現豬肉、牛肉及相關製品，在全船初步消毒及量測體溫均正常後，發給4名船員口罩佩戴，再押返上岸調查，整體作業十分嚴謹。
這艘大陸漁船只因多滯留10分鐘，而遭海巡強勢逮捕，全案將在完成調查後依違反〈兩岸人民關係條例〉進行裁罰，除網具、漁獲全數遭到沒入外，還將面臨新台幣30萬元起跳的罰款，讓落網船員十分懊惱。
(中時 )
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