南投縣長林明溱，和106歲人瑞廖王蔭，見證新橋落成。（南投縣政提供／廖志晃南投傳真）

南投市跨越樟平溪的龍興大橋，重建完成，徹底解除舊橋危險疑慮，提升通行安全與流量，21日新橋落成歡慶通車；縣長林明溱和106歲人瑞廖王蔭，由營北國中祥龍隊前導，引領民眾走過新開通的龍興大橋。

龍興大橋通車典禮，由德興國小戰鼓隊揭開序幕，並在營北國中表演祥龍獻瑞；包括縣議員曾振炎、于秀英、張嘉哲、陳翰立、立委許淑華祕書黃書杭、南投市代會主席張惠卿、代表陳志斌、江秀春、許清德，及市長宋懷琳、內興里長劉坤印、內新里長曾丁萬、東山里長曾文聰等多人都出席。

106歲的人瑞廖王蔭，由82歲的兒子廖本懿陪同，林明溱挽手扶持，帶領民眾走過嶄新的龍興大橋，見證新橋落成。

林明溱指出，原本只有5.2公尺寬的舊龍興大橋，橋齡超過50年，不僅無法負荷日增的交通流量，加上年久失修甚至被列為危險橋梁！由於是位處投13線，往來南投內興里大埤、東山、軍功里及北中寮的重要橋梁，縣府爭取公路總局補助經費，籌資2600萬元重建，橋面拓寬為8.5公尺，橋長也從50公尺延長為65公尺，大幅增加樟平溪通水斷面，提高防汛疏洪功能，同時將供應中寮鄉及南投市自來水主幹管附掛新橋。

林明溱說，感謝地方居民忍受龍興橋改建期間的不便，也肯定施工團隊全力施為趕工，讓完工期程整整提早3個月，所以地方民眾特別開心。

(中時 )