大陸獨角獸AI晶片公司、大陸中科院旗下寒武紀科技在上海科創板20日正式掛牌，寒武紀發行價每股64.39元人民幣，當日以250元開出，盤中股價漲幅達288.26%，終場收在212.40元，漲幅229.86%，市值近 850 億元。然而，從寒武紀年營收分析，甚至是不再與華為合作，都讓該檔股票有著估值過高的風險。

就在上周，大陸晶圓代工龍頭中芯國際回歸陸股，招股書上提到，籌資200億元人民幣建設14奈米12吋晶圓生產線，16日於上海科創板掛牌，當日股價狂飆逾200%。至於寒武紀，則是聲稱籌資將用於新一代雲端訓練晶片及系統項目、新一代雲端推理晶片及系統項目、新一代邊緣端人工智慧晶片及系統項目，以及補充流動資金。

據《新浪財經》報導，寒武紀由兄弟檔陳天石、陳雲霽共同創辦，2人先後成為大陸中科院計算所研究員，前者專攻人工智慧算法，後者投入計算機晶片研究，並將所長發揮在商業上，大陸中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智能的交叉領域」10人學術團隊更是該公司前身。會把公司取名為「寒武紀」，就是投影在地質學上生命大爆發的「寒武紀」，來比喻AI技術未來無可限量。

寒武紀在2017年與華為旗下海思半導體合作，行動處理器麒麟970、980所採用的寒武紀的AI晶片，並紫光展銳、晨星半導體等大客戶，原本有似乎要成為大陸AI晶片大廠的雄心。然而，華為2019年6月在nova 5系列新品發表會上，發布自家研發的達文西架構NPU，並搭載在麒麟990旗艦級處理器，無疑成為寒武紀一大損失。

據陸媒《21 世紀經濟》報導，目前外界對寒武紀有3大疑慮：寒武紀近3年業績仍處於虧損狀態；投資支出龐大，但不見成效；華為斷絕與寒武紀的業務關係，失去華為這個大客戶與實際應用管道，寒武紀要如何補足缺口並往商業化前進。

就寒武紀金年Q1財報來看，實現營業收入1155.26萬元、年減18.91%，主要是少了華為IP授權業務收入，2020年預估營收落在6億元至9億元，約年增35.15%至102.73%，歸屬於母公司淨利潤預估-6.5億元至-4億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司淨利潤預估為-8億元至-6億元。

據《MoneyDJ》報導，從AI 訓練晶片領域來看，NVIDIA這個大前輩更是占盡絕對優勢，寒武紀比較像是後起之秀，雖前景看好，但從投資角度仍有很大風險。就目前情勢來看，雲端與終端在AI運算需求頂峰已過，但從大陸市場龐大需求來看，仍具有大陸AI晶片領航者的標誌意義，並與中芯國際先後在科創板上市，股價受到投資人熱烈追捧狂飆來看，大陸半導體自主化的進程的確在逐步推進。

(中時新聞網)