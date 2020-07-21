台南市官田水雉生態教育園區與連鎖超市通路合作，尋老鷹紅豆模式，推出安心水雉的生鮮菱角及加工食品，民眾消費也是鼓勵友善環境及耕作。（水雉生態教育園區提供／莊曜聰台南傳真）

台南市官田水雉生態教育園區復育有成，去年調查數量共1741隻創新高，今年南市夏季普查在22日展開，以了解水雉族群繁衍狀況，而為鼓勵更多農民加入友善環境的行列，園區與連鎖超市通路合作，循老鷹紅豆模式，將推出安心水雉品牌的生鮮菱角與加工食品，預計最快9月就會上市。

水雉與菱角田可說是共存共榮，但因栽種採收都耗費人力，因此耕作面積有下滑趨勢，要配合水雉生態採友善耕作者，更不容易，因此菱角產業的興衰跟水雉存續有很大的關連。

水雉生態教育園區主任李文珍說，為了營造適合水雉生活的棲地，園區周邊許多農民選擇善待土地的方式耕作，與水雉們共享一塊田，因而加入「綠色保育標章」認證的菱角田共有40.3公頃，為凸顯生態價值的重要性，園區與連鎖通超市合作，經過2年時間籌畫，將在今年正式推出安心水雉品牌的菱角產品。

官田水雉生態教育園區

李文珍說，過程中無論是行銷規畫或產品設計，都得到「老鷹公主」林惠珊的支持，林是「老鷹紅豆」的推手之一，因為在田野調查中，林惠珊無意間發現，戴著發報器的老鷹，白天竟然飛了60多公里，跑到水雉園區周邊覓食，讓她感受生態保育的環環相扣，對於水雉菱角的誕生責無旁貸。

目前連鎖超市通路與農民契作的菱角田約1公頃，包含四角菱、兩角菱等品種，年收約1.5萬台斤，除了生鮮菱角外，也設計出甜品、排骨湯等加工料理，預計9月就會上市，鮮食、熟食都有，消費者購買水雉菱角，既是支持友善小農，也支持生態保育。

(中時 )