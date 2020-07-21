港區藝術中心將推出「不童凡響~親子兒童藝術節」活動；圖為九歌兒童劇團《大樹.小鳥與牽牛花》劇照。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

港區藝術中心將推出「不童凡響~親子兒童藝術節」活動；圖為偶偶偶劇團《五色石的秘密》劇照。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

港區藝術中心將推出「不童凡響~親子兒童藝術節」活動；圖為葫蘆墩smile太鼓團。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

小朋友最喜愛的暑假已起跑1周，清水區港區藝術中心自28日起推出「不童凡響~親子兒童藝術節」活動，內容涵蓋學技藝、玩創意、看演出等三大主軸，為期26天，歡迎大小朋友攜手來場精彩的藝術饗宴。

港區藝術中心表示，「不童凡響~親子兒童藝術節」活動自28日起至8月22日止，包括「學技藝」為邀請舞鈴劇場以「扯鈴」為主軸，輔以身體律動，玩出「扯鈴」新樣貌；「玩創意」乃透過故事戲劇活動帶領與戲偶創作，親子間動一動、玩一玩，運用肢體、聲音、表情、遊戲等共享親子互動美好時光。

另外，「看演出」則邀請九歌兒童劇團、魔梯形體劇場、葫蘆墩Smile太鼓團、台中聲五洲掌中劇團、偶偶偶劇團，共計5組團隊、5場戶外免費演出活動，以其獨有的表演形式與故事內容，帶領觀眾探索表演藝術的多樣呈現。

港藝中心主任徐佩鈴表示，6月起隨著疫情趨緩，各項政策措施逐漸放寬，藝文新生活也展開新步伐，「不童凡響~親子兒童藝術節」共有6組表演團隊、5場演出、2場工作坊與1場暑期營隊，結合教育、美學、藝術五感新體驗。

港區藝術中心指出，除了活動參與外，更推出「集點送好禮」活動，期間只要集滿3點、5點、大滿貫8點，都有驚喜禮送給喜愛藝文的參與觀眾，各項活動詳細資訊，請上台中市港區藝術中心網站http：／／www.tcsac.gov.tw查詢。

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