炎夏七月遠傳祭出幸運777轉一夏活動，今(21)日再宣布7/22至7/31，新申辦或攜碼月付499吃到飽用戶，再加碼快閃限定送消暑冰炫風；同時搭配使用遠傳電子帳單，不但手機就能查帳款繳帳單，還能抽最高千元遠傳幣購物金。年底前首次申辦電子帳單的用戶，免抽即送遠傳friDay購物折價券8,800元，給你好運發發發。

活動資費表。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

7月22日就是24節氣中的大暑，而大暑前後是一年中天氣最熱的時候，遠傳網路門市體恤辛苦的民眾，即日起至7/31，申辦4G吃到飽499單門號方案，再加碼送麥當勞冰炫風，免出門、免運費，上網即可申辦。此外，七月人人都參加網路門市限定活動「幸運777轉一夏」，有機會抽中一折價的AirPods、半價的小米體重計。申辦月租499元單門號方案，享上網吃到飽，網外語音加碼送528元通話金、再送500元超商禮券，還有機會轉出2,000元的超值購機金；申辦月租599以上方案，更有機會抽到手機專案價最高現折3,108元。

(科技)