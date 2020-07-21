國民黨立委林德福今日於立院審查《國民法官法》時表示，根據調查指出，台灣人民對於法官信任度只有39.6％。但民進黨不相信人民，說陪審制過程，人民沒有法官輔佐，專業不足，寧願繼續相信現在的法官系統。民進黨說要謙卑謙卑再謙卑，但如今在立法院的作為卻是跋扈跋扈再跋扈。

林德福指出，根據《遠見雜誌》調查2019台灣信任度，醫師91.6％、中小學老師82.1％、基層公務員78.1％、警察76.5％，而法官只有39.6％。顯示多數民眾對於司法判決沒有信心，超過63％持不信任態度，反映民眾對司法改革失望，對法官印象也難以扭轉。

林德福說，各界都不否認，司法的確要好改革，急就章反而容易弄巧成拙。有如一例一休後又二次修法爭議，殷鑑不遠。民進黨在野主張陪審制，執政後又髮夾彎。參審制、陪審制變革，社會仍有不同意見和主張，攸關台灣司法重大變革，必須審慎。但民進黨急於本會期臨時會通過參審制目的何在？

林德福表示，如此重大司法改革，卻安排在臨時會處理，實在有倉促立法之嫌，難道不該有更多時間跟空間討論，召開公聽會討論，爭取更多法學專家支持嗎？

林德福指出，民進黨如此急行軍的立法，一旦放入臨時會討論，就要完成立法，沒得商量，淪為先射箭再畫靶的改革。

(中時 )