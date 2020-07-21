今年因疫情導致各行各業皆受到影響，讓資源原本就較為缺乏的社福機構，也面臨了所謂的社福寒冬。國泰為回饋客戶及社會，以「大樹成長、公益深耕」的理念出發，舉辦國泰青年節系列活動，包含高中三對三籃球賽以及已舉辦44年的「國泰客戶子女獎學金」，今年國泰客戶子女獎學金持續秉持著「我傑出我更付出」的精神，邀請獲獎同學自由選擇是否提撥獎金10％，與國泰攜手送暖，讓愛延續，依舊獲得許多同學的迴響，將把獎學金得主與國泰人壽加碼的經費挹注「桃園市私立少年之家」。

少年之家在地服務近20年，目前已協助超過兩百名曾經迷失方向的「非」行少年，建立職能培力回饋社會，其中更培養出桃園市「廚藝冠軍」及知名「大改樂團」主唱的「歌唱冠軍」、「手沖咖啡冠軍」等，儼然成為「冠軍培育基地」。

青少年階段是銜接未來就業以及日後生活態度建立的重要關鍵，少年之家執行長張進益，本身是更生人、入獄多次，甚至混過黑幫，他與太太以過來人的經驗與信念，選擇將愛轉化，傳遞給更多人，全心投入少年之家。

走過19個年頭，少年之家輔導過的孩子超過兩百名，更透過廚藝、音樂以及活動舉辦三大引擎，協助「非」行少年重新找到自我方向，建立未來就業能力，其中廚藝部分中「加力力輕食吧」的場地是由桃園市政府社會局無償提供、少年之家規劃設計內部空間，共同為「非」行少年職能培力。

桃園市社會局杜慈容副局長表示，桃園少年之家青少年服務與輔導成效是大家有目共睹的，更是青少年反毒、生命翻轉的優良示範，多次獲得行政院青春專案績優獎，108年度再度得獎，但因疫情關係未能舉辦頒獎，故由桃園市政府給予最大肯定，並再次感謝愛心企業國泰人壽的支持，實現企業社會責任的好榜樣，讓更多愛延續。

少年之家的孩子，皆有著不同的背景故事，由少年之家執行長帶著愛音樂的孩子一手創立的大改樂團，主唱聖豪與同為大改樂團成員的哥哥聖凱，兄弟倆從小遭到同母異父的大哥霸凌，不服就會挨打，哥哥聖凱便帶著他逃出長期家暴的家庭。然而為了生活，誤以為逞兇鬥狠才能立足，他們曾經三進三出監獄，受盡了嚴刑拷打充滿恐懼的生活。來到少年之家，才終結了他與哥哥的流浪生活，透過音樂找到了心之所向，並多次參與校內歌唱比賽獲得冠軍。在大改樂團擔任主唱的他，每年大大小小的巡迴演出超過兩百場，希望能將自己的轉變與成長，藉由音樂分享給曾經或正在迷失的青少年，傳遞正面能量，讓這份善與愛發揮更大的影響力。

今年21歲，擁有廚藝天份的玄安，在嬰兒時期遭到生母遺棄、在成長階段遇到主要照顧者養祖母的過世、養父的棄養，以及寄養家庭對於他的無力照顧，使得他對於人際關係的建立難以敞開心房，也不擅表達內心想法和情緒，後續因吸食及持有毒品輾轉到少年之家安置。在少年之家社工的陪伴與照顧下，玄安開始重建對於「家庭」的依附關係與安全感，進而開始願意嘗試不同的興趣領域，並發掘了自己對於廚藝的興趣，以一盤看似不起眼的家常料理「炒米苔目」，牢牢抓住評審的胃，獲得桃園市客家料理大賽冠軍。現在的他，在少年之家與桃園市政府社會局成立的少年培力就業工坊－加力力輕食吧擔任主廚，帶領少年之家的弟弟妹妹們一起透過料理，傳遞幸福給更多人。

國泰集團長期投入公益，整合旗下集團資源，秉持著「取諸社會、用諸社會」的精神，將溫暖送進每個角落，今年更是國泰公益集團的40周年，每年不僅有公益捐血、卓越獎助學金、新住民關懷及培力、學童圓夢計畫等公益關懷行動，亦攜手客戶共同為社會公益投入一份心意。

今年國泰客戶子女獎學金獲獎的高中組學生代表陳同學說：「很開心在獲獎之於，還能夠盡一己之力發揮愛心，讓這份獎學金的獲得變得更加有意義。」大專組獲獎學生陳湘昀，在記者會上與少年之家的冠軍同學相見歡，並分享親眼見證少年之家同學的故事與轉變，讓她非常感動，期許自己要更努力，未來也能為社會帶來一點點的改變。

國泰人壽副總經理鍾茂季表示，有政府領頭、社福機構協助與企業投入，這次更有國泰客戶滿滿的愛心一起協力，期待能為每個夢想裝上一對翅膀，幫助他們重新展翅，成為自己生命中的冠軍。

(旺報 )