陸媒報導，21日，大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，應急響應已經從二級向下調整到三級，說明新發地疫情及其相關的傳播擴散已經全部終止。吳尊友稱，未來出現疫情是一種常態，但我們有信心，即使再發生，也不會出現像年初在武漢發生那樣嚴重的疫情。

此外，21日下午，新疆維吾爾自治區召開疫情防控第四場新聞發佈會，通報疫情最新進展以及防控措施等情況。將為滯留旅客提供免費食宿、免費接送、免費核酸檢測。

會議上，烏魯木齊市委常委、宣傳部長隋榮通報，為堅決防止疫情向外擴散，動員各族群眾非必要不要離開烏魯木齊市。確需離開烏魯木齊市的本地居民和外地遊客、旅客，免費進行核酸檢測，沒有異常之後方可離開，同時將提前通報相關的省市。

隋榮表示，由於疫情的影響，離烏出疆的航班和列車的班次不同程度的減少，有部分外來出差、旅行人員滯留。為此烏魯木齊市委市政府經研究決定，在全市所有營業的賓館為滯留旅客提供免費食宿、免費接送、免費核酸檢測，核酸檢測合格後即可離開。如果遇到困難可以撥打電話，0991-202082012、3702351002。

(中時 )