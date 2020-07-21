面對來自大陸的威脅，外交部長吳釗燮表示，歐洲已開始理解對特定產業必須保持更加謹慎的態度，例如5G技術，其潛藏危害國家安全風險。至於參與世衛大會的議題，他確信支持台灣參與的國家數目會持續成長，直到世衛祕書處承認將台灣納入的必要性。

瑞士時代報日前專訪吳釗燮並於今天刊出，對於大陸帶來的威脅，吳釗燮認為，歐洲已經開始理解對於特定經濟產業無論如何都必須保持更加謹慎的態度。其中一個例子是5G技術，其潛藏危害國家安全風險。另一例為中國的一帶一路倡議，其挾帶的政治議程與互利互惠原則相距甚遠。

英國剛宣布禁止5G網路建設使用任何華為設備。他說，此例十分具代表性。如果中國能取得這項合作，將可獲取足以危害國家安全的支配地位。在歐洲十分流行的TikTok或WeChat等手機應用程式也是。「想想看，事實上這些數據儲存在中國，以及可能造成的安全隱憂」。

對於華為仍然持續參與瑞士的5G網路建設計畫，吳釗燮表示，作為外交部長，他希望不要干涉瑞士內政。但他重述「必須將可能的長遠影響謹記在心」。

外界關切疫情在各國的發展，他說，如果人民如果無法知道所有狀況，不會跟政府合作。相反地，專制防疫模式不允許說出真相，因為這會威脅到專制政權的存亡。

吳釗燮指出，我們無法參加世界衛生組織的唯一原因是中國的反對。北京不願意讓台灣參與，僅僅只是因為其認為我們是中國的一省，然而台灣不會有任何一任政府接受此說法。「我也看到台灣成功處理疫情所帶來的希望」。

他說，許多國家認可台灣能夠與國際社會分享經驗。5月的世界衛生大會發言支持台灣的國家數打破紀錄。他確信這個數目會持續成長，直到世界衛生組織秘書處承認將台灣納入的必要性。

吳釗燮表示，我們現階段希望以觀察員身份參與世界衛生組織。之後如果國際社會支持，我們會盡一切可能努力成為會員。我們無論如何都希望瑞士能夠加入其他公開支持我們的國家，支持我們的訴求。如果瑞士政府不希望與中國產生對抗的話，「或許可以低調支持」。

時代報詢問是否與世衛祕書長譚德塞談過此事？他說，「沒有，他不願見我們」。我們對於他獲得錯誤資訊感到遺憾。台灣希望參與世界衛生組織，攻擊他對此只會造成反效果。而且「我希望他知道，如果要討論遭歧視是什麼滋味的話，台灣最清楚」。

(中時 )