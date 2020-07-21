東海大學與資誠聯合會計師事務所、台中磐石會合作，推出台灣首創的「POST-e學程」。（陳淑芬攝）

後疫情時代，數位科技應用受高度關注，東海大學與資誠聯合會計師事務所、台中磐石會策略聯盟，合作推出台灣首創的「POST-e學程」，協助企業轉型升級。東大校長王茂駿21日在記者會中表示，「POST-e學程」整合東大的9大學院所推動的後EMBA課程，作為產業界經理人跨域的數位轉型創新學習平台。

東大針對大台中地區的企業主、高階經理人及社會菁英推出「POST-e學程」，打造企業數位轉型的學習平台。21日舉行聯盟簽約儀式，預計在今年9月間招生，於10月開課，為期1年，並授予教育學分。

東大管理學院院長陳鴻基表示，數位科技來臨，加上中美貿易大戰及新冠肺炎疫情等相繼而來，全球面臨20多年來前所未見現象，企業已經沒有辦法慢慢調整，必須以創新思維進行翻轉式快速變革，「Post-e學程」因應趨勢而設計。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業代表周建宏指出，根據集團全球經驗，企業界人士需要的是觀念的啟發、注入新的想法，達到企業轉型；磐石會副會長梁進利則表示，磐石會成員包括上百家上市上櫃企業，以業師分享經驗交流回饋產業界，為產業界面臨的經營困難提供有效解決方案。

「Post-e學程」設計架構設定在e時代高階經理人的素養教育，課程特色學理方面的由東海大學負責整合；實務經驗，由資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業提供；由磐石會協助企業經營需求、人才推舉及推廣學習成果。

(中時 )