施起義老先生(左起)精通製香80年，漢學基礎深厚、十分博學，直到現在翻看書籍圖片都還不需要戴眼鏡，令兒子施振全和鹿港鎮長許志宏也深感佩服。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

高齡95歲的施起義（右），每年端午都會和家人製作手工紙香包分贈鄰里，16年來已送出逾20萬個。（謝瓊雲攝）

高齡95歲的施起義（右），每年端午都會和家人製作手工紙香包分贈鄰里，16年來已送出逾20萬個。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮「施美玉名香」第六代掌門人施起義，承擔家業後致力於傳統製香技藝，帶著妻子、兒孫遵循古法將祖舖發揚光大，精製手工線香清香芬芳，今年獲選為模範父親，是全鎮23位獲獎者中最高齡的。

95歲的施起義，從12歲起就學習製香，必須要先打雜3年，師傅覺得耐性養足了才開始教；由於點燃線香或一炷清香，常用來禮佛、敬神，因此畢生都以製香為榮，鹿港鎮長許志宏21日特別登門拜訪、道賀。

「施美玉名香」創立於清乾隆38年間（1774年），美玉是店名非人名，第一代施智亭從福建泉州隻身來台製香，因文雅好聽而取此店名，第三代後定居鹿港，是全國最老的製香品牌，專營各種手工極品名香；宏碁創辦人施振榮也是施家後人，還要稱呼施起義和91歲施楊如玉為四叔、四嬸。

許志宏說，施起義老先生堅持遵從古法製香，秉持「童叟無欺，名揚四海」，奠定百年老店聲譽不墜，都是夫妻倆胼手胝足、努力耕耘，苦心經營好事業與家庭的成果。

他說，施老先生與妻子育有1子4女，事業成功、家庭和樂，每到端午節，全家人還會總動員，製作手工紙香包，內含20種中藥材粉末免費贈送鄰里好友，炎夏中散發淡雅香氣安定人心、還有驅蟲防蚊效果，這次里長提名推薦，獲左鄰右舍與里民一致認同、推崇，可謂實至名歸。

(中時 )