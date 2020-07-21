鹿港鎮「施美玉名香」第六代掌門人施起義，承擔家業後致力於傳統製香技藝，帶著妻子、兒孫遵循古法將祖舖發揚光大，精製手工線香清香芬芳，今年獲選為模範父親，是全鎮23位獲獎者中最高齡的。
95歲的施起義，從12歲起就學習製香，必須要先打雜3年，師傅覺得耐性養足了才開始教；由於點燃線香或一炷清香，常用來禮佛、敬神，因此畢生都以製香為榮，鹿港鎮長許志宏21日特別登門拜訪、道賀。
「施美玉名香」創立於清乾隆38年間（1774年），美玉是店名非人名，第一代施智亭從福建泉州隻身來台製香，因文雅好聽而取此店名，第三代後定居鹿港，是全國最老的製香品牌，專營各種手工極品名香；宏碁創辦人施振榮也是施家後人，還要稱呼施起義和91歲施楊如玉為四叔、四嬸。
許志宏說，施起義老先生堅持遵從古法製香，秉持「童叟無欺，名揚四海」，奠定百年老店聲譽不墜，都是夫妻倆胼手胝足、努力耕耘，苦心經營好事業與家庭的成果。
他說，施老先生與妻子育有1子4女，事業成功、家庭和樂，每到端午節，全家人還會總動員，製作手工紙香包，內含20種中藥材粉末免費贈送鄰里好友，炎夏中散發淡雅香氣安定人心、還有驅蟲防蚊效果，這次里長提名推薦，獲左鄰右舍與里民一致認同、推崇，可謂實至名歸。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。