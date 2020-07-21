KKBOX 今（21）日宣布，他們在台灣經典偶像劇《MVP 情人》開播18週年之際，獨家上架所有喬傑立家族近300首歌曲，包含5566、K ONE、183 Club、七朵花等陪伴台灣眾多網友青春期回憶的偶像團體，曾於喬傑立時期推出的歌曲作品都已獨家上架 KKBOX。速爆音樂台更於7/22推出「喬傑立之夜」，邀請JR 紀言愷與主持人Lulu大聊這段開啟台灣經典偶像時代幕前幕後趣事。

近幾年 PTT 上最常被網友提及的問題之一就是「5566 為什麼沒上串流？」「為什麼聽不到神曲〈我難過〉」，尤其是被譽為 PTT 神曲的〈我難過〉，不僅林宥嘉在金鐘獎頒獎典禮上唱過，天團五月天也曾經邀請5566成員於演唱會上合唱，其經典地位不言可喻。本次KKBOX 與喬傑立合作上架內容除了過往喬傑立各偶像團體作品外，《MVP情人》、《紫禁之巔》、《王子變青蛙》等偶像劇電視原聲帶也全數獨家上，邀請粉絲們與 KKBOX 重溫充滿愛與回憶的青春歲月。

喬傑立過去的成員們也各自有不同的發展，昔日當家台柱 5566 今年高雄巨蛋演唱會因疫情延期，重新開賣後迅速再秒殺，將在8/22與等待已久的56粉絲們在高雄見面；而舞蹈男團K ONE在解散後也各自闖出一片天，團長 Gino 因主持舞蹈競賽節目獲得第52屆金鐘獎「綜藝節目獎」肯定，仍留在音樂圈奮鬥的JR紀言愷，今年也重新演繹了〈風雲變色〉，由製作人JerryC操刀改編，讓當年喜愛偶像劇《紫禁之巔》的粉絲大呼過癮！近來有了家庭更晉身為奶爸的 JR，除了平常與伴侶及孩子相處外，也同時照顧心愛的狗女兒，堪稱為演藝圈最模範人夫，他也將於 7/22 號晚上 21:00 參加Lulu的節目《明星九點來聊聊》，除了聊聊人夫心事外，也會帶著大家一起回到喬傑立的青春瘋狂歲月。

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