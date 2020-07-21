陳文茜日前上公視《36題愛上你》談她的人生及愛情觀，她曾歷經大病，動手術切掉一大部分的肺，仍戴墨鏡模仿名人搞笑，「你在生病時候如果不搞笑，怎麼樣度過分分秒秒的疼痛」？旁人看來輕鬆，但實際狀況卻是她人在病床上完全無法躺下來，臥床角度往前「會一直吐、一直吐血痰」，因微創手術關係「往後一公分都不行」，她形容「那個痛叫做分分秒秒」。

陳文茜從小的家教就是「你應該給一個人機會」，一開始碰到任何人「我給他的一定是信任」，她認為「選擇讓自己變成一個靈魂裡頭比較乾淨的人，這個才叫做聰明」，她形容自己「你說我很聰明，我告訴你『Yes and no』」。陳文茜近來推出新著作《終於，還是愛了》，去年因為癌症，每天躺床上「血壓飆到好像快要中風，心跳高達110，好像快要得心臟病」，又因得帶狀疱疹，也無法平躺，「很多文章是趴在床上把它寫完的，所以這是一本在床上完成的書」。

彈得手好琴的陳文茜，第一志願卻不是音樂系，「我第一志願天天改，比你們移情別戀還要快」，認為自己「真正的第一志願是想去做天文學家」，關於NASA（美國太空總署）的重要新聞，都會在自己的新聞節目上發布，還說「我老覺得我是住在冥王星的外星人，不小心墜落凡塵」。

陳文茜過去擔任唱片公司總經理，職場經驗之豐富，當年她在香港城市大學的畢業表演裡找到一位自彈自唱又高顏職的女孩子，當下就跟她簽約，那個人就是巨星梁詠琪，隨後還發掘了鍾興民，

希望能改變當時市場主流編曲風格。

陳文茜在大眾眼中是個充滿聰明智慧的女人，被問及太聰慧是否成為戀愛的絆腳石？她解釋，自己會選擇比較天真地活在一個美好的世界，她認為「最自由的愛情，是從你六十歲開始」。而身為一個人，「你最後的結局就是死亡，所以你愛跟不愛都不重要」。此集訪談將於明晚9點公視首播。

(中時 )