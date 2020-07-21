農委會漁業署今天特別發出新聞稿澄清外界謠傳有民意代表從印尼進口虱目魚影響國產虱目魚產銷，與事實不符。

農委會依據關務署統計資料指出，今年1～6月從印尼進口冷凍虱目魚573公噸，確實較108年同期增加477公噸，但是，所增加魚貨經查證為遠洋漁業公司進口作為延繩釣魚餌。

漁業署指出，漁業公司表示往年都有從印尼購置虱目魚作為魚餌，只是以往都從國外基地補給，今年因為受疫情影響，部分國家封港，所以進口我國再轉運出口，目前這批魚餌已透過運搬船運搬出口。漁業署重申這批魚貨係進入保稅倉庫並未進口國內市場，呼籲業者不要散播不實謠言藉機剝削養殖漁民收益，也呼籲養殖漁民勿聽信不實謠言造成賣壓恐慌。

漁業署進一步指出，為避免虱目魚產業受疫情影響，推動多項振興措施包括獎勵國內行銷、團膳、魚市場交易、藥檢加工及包材、凍儲等費用，以及獎勵國外市場的拓銷費，也協助產銷調節如整池、延後放養等，在多元措施協助下，今年1～6月國內消費量及出口量分別較去年同期成長25％及18％，目前國內外市場通路順暢，養殖漁民不要恐慌視產況依序出貨。

(工商 )