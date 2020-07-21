VERIVERY用中文邀請粉絲一起參加8月的簽售會活動。（RICHINING提供）

新生代韓團VERIVERY由東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻組成，曾演唱夯劇《梨泰院Class》的原聲帶，他們近日發行第4張迷你專輯《FACE YOU》，以及宣傳視訊通話簽售會接受台灣媒體跨海訪問，提到團體之前在韓國音樂類型綜藝節目《Road to Kingdom》的精采表現，團員多推崇延浩榮登公認舞王。

東憲率先說：「我們的舞王，應該就是延浩了。」延浩起初敬謝不敏，但東憲又補充說：「有自信一點！延浩歌唱實力很出色，相較下舞蹈實力稍有不足，但你的熱忱，加上跟Verivery成員比起來更活力充沛，舞王這個稱呼不為過。」

提到《Road to Kingdom》錄製過程發生有趣的事，東憲說：「在第二場舞台拍攝的時候，有一個床的場景，那個床是唯一一個道具，沒有可以代替的，我起身的時候床腳一直斷開，真的是直冒冷汗的程度。」延浩補充說：「我還記得，後來現場直播的時候，床是我們成員們一起抬上去的。」

岡旻則表示：「雖然不是有趣的，但是很讓我感動的是，最後大家流著淚一起打招呼的時候，真的是非常感動。」不過他被東憲抓包並沒有感動落淚，隨即改口說：「我雖然沒有流淚，但是大家都流淚了啊。」VERIVERY 4th MINI ALBUM FACE it ep.02 [FACE YOU] 視訊通話簽售會於8月11日進行，相關詳情可洽主辦單位「RICHINING」官方臉書專頁。

(中時 )