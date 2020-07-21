國民黨昨以外交部密件，爆料總統府祕書長蘇嘉全、侄子立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局，謀圖私利。蘇嘉全今早委託律師房彥輝到台北地檢署，控告爆料的國民黨文傳會主任王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧3人加重誹謗，另將提民事求償。

王育敏、羅智強及游淑慧明 (22)日上午9時30 分赴北檢控告蘇嘉全、蘇震清誣告。

(中時 )