法庭見！羅智強3人明赴北檢反控蘇嘉全叔侄誣告 18:162020/07/21 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏等人連日開記者會。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨昨以外交部密件，爆料總統府祕書長蘇嘉全、侄子立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局，謀圖私利。蘇嘉全今早委託律師房彥輝到台北地檢署，控告爆料的國民黨文傳會主任王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧3人加重誹謗，另將提民事求償。 王育敏、羅智強及游淑慧明 (22)日上午9時30 分赴北檢控告蘇嘉全、蘇震清誣告。 (中時 ) #蘇嘉全 #羅智強 #台北 #控告 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 遭蘇嘉全叔姪嗆告沒在怕！游淑慧再揭不可告人內幕：利潤龐大 - 政治 藝FUN券為何尾數「1、2、6」的人槓龜？唐鳳說話了 - 政治 後蔡英文時代接班人是「他」？唐湘龍：民進黨在押寶了 - 政治 李眉蓁論文遭疑抄襲 母校中山大學說話了 - 政治 被蘇震清質疑陷害 馬英九笑：為何我做這麼久的馬維拉？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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