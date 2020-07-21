卓蘭坪林社區積極復育紫斑蝶，數百隻紫斑蝶在身旁飛舞，十分夢幻。（巫靜婷攝）

卓蘭坪林社區復育紫斑蝶，栽種蜜源植物供紫斑蝶過境時食用。（巫靜婷攝）

卓蘭坪林社區紫斑蝶祕境

苗栗縣卓蘭鎮坪林社區近年積極復育紫斑蝶，前社區理事長黃鈞奎指出，卓蘭坪林是紫斑蝶遷徙的蝶道，社區內有3處棲地栽種蜜源植物，讓紫斑蝶過境時有食物吃，美麗的蝴蝶廊道形塑社區特色，盼能獲得農委會、水保局等單位支持，成為農村再生的指標。

一般蝴蝶只出現在春夏，冬天來臨前就會死亡，但紫斑蝶卻像候鳥，冬天來臨前南飛過冬，寒冷的冬季過去，春暖花開，再向北部飛行。紫斑蝶每年會遷徙3次，為了保護這些嬌客，台灣曾首創把國道讓給紫斑蝶走。黃鈞奎說，從小看著紫斑蝶長大，復育之下，一年比一年多。

他表示，大量的紫斑蝶每天6月到10月過境卓蘭，尤其坪林社區鄰近水源保護區，環境衛生、水質等各方面良好，是蝶類的重要棲地，但地方對於生態保育觀念陌生，為了提升保育意識及形塑農村特色，預計開發3處紫斑蝶示範廊道，讓人們親近大自然，享受「被蝴蝶包圍」，找回昔日蝴蝶王國的榮景。

紫斑蝶拍著翅膀，流動著紫色的光彩，有日本昆蟲專家又稱為「幻光」，成群飛舞的紫斑蝶就像漫天灑落的花瓣。黃鈞奎說，3處示範廊道位於順元山莊、流壁下及坪林瀑布周邊，去年曾向水保局爭取農村再生計畫，現在只盼農委會重視，讓坪林的珍貴生態資產，得以輔導成兼具生態教育及自然保護的場域。

(中時 )