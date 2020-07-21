總統府電梯傳出忽上忽下等靈異傳聞，被認為是因電梯檢驗出包。總統府今天表示，鑑於北市府業管單位疑似涉弊，為確保電梯安全無虞，今天另委請檢查確認符合安全規定。至於所謂府內電梯忽上忽下，「這確非事實」。

針對媒體報導台北市政府建管處官員疑似涉入收賄弊案，可能影響總統府在內電梯安全維護相關議題，總統府發言人張惇涵表示，總統府內電梯管理，除依照「建築物升降設備管理辦法」規定，由廠商向主管機關（台北市政府權責機關）申請「升降設備使用許可證」檢查，最新保養檢測日期為本月8 日及15日，所有檢查項目均合格。

他說，鑑於媒體報導本次發生北市府業管單位疑似涉弊，為確保相關設備安全無虞，總統府於今日另委請專業機械設備檢查單位「台北市機械技師公會」派遣技師前來複查，經檢驗各升降設備均符合安全規定。

至於該媒體報導，府內電梯曾出現「忽上忽下」故障，張惇涵表示，實際上，在20年前總統府電梯更新組件後，就運作正常至今。至於媒體所稱其他所謂超自然現象云云，可以看出在拚點閱率上的努力，但這確非事實。

(中時 )