文化部今（21）日中午抽出200多萬份的600元藝FUN券，只要有成功登記者，除了身分證尾數是1.2.6的民眾都可領券，但不少網友卻上網抱怨，到現在都還沒收到中獎簡訊通知，甚至沒收到簡訊，讓他們很心急，對此文化部也在臉書上強調，22日中午前一定領得到！

文化部推出的藝FUN券21日中午由政委唐鳳以及文化部長李永得一同在律師見證下抽出末碼作為中獎號碼，最後總共超過210萬人幸運獲得600元的藝FUN券。雖然有人順利領取，但網路上陸續出現不少民眾透露，自己尾數明明有中獎，但卻無法驗證，甚至還有人沒有收到簡訊。

文化部在臉書上對此回應，因爲要發送200多萬人的驗證簡訊，因此會陸續發送，請民眾不必擔心、再稍待片刻，並強調，只要確認手機跟證號無誤，明（22）天中午12點正式使用之前都會讓大家可以順利使用藝FUN券。

文化部表示，中獎者在藝FUN券App點選「領取藝FUN券」，而原登錄手機號碼會收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可獲得總計600元之「藝FUN券」電子券。

(中時新聞網)