2020亞洲生技大展即將登場，中興大學「基因體生物資訊研究所」侯明宏教授的研發團隊也將在今年大展發表兩項重要的抗冠狀病毒和抗癌症藥物。

新冠病毒全球肆虐，超過一千萬人感染，數十萬人死亡。有鑑於現行治療上尚未找到專一性抗冠狀病毒藥物，中興大學侯明宏教授之研發團隊利用以冠狀病毒核殼蛋白功能為目標的新穎藥物開發策略，成功開發出廣效型抗冠狀病毒藥物「P3」，其研究團隊包含獸醫學院吳弘毅教授、化學系羅順源教授與美國喬治梅森大學合作。以冠狀病毒之核殼蛋白為藥物開發模型，利用電腦大規模虛擬藥物資料庫篩選找出一小分子候選藥物P3，並經實驗證實可造成個別核殼蛋白頭端區域彼此交集，此效應進而引發整個病毒核殼蛋白的嚴重聚集，使其失去致病能力。

近期並證實P3對多種冠狀病毒（包含COVID-19）具有廣效性抑制效果，最近也透過動物實驗發現，P3能減緩冠狀病毒所造成的臨床症狀。研發團隊表示，所開發的藥物P3具抗新型冠狀病毒的活性、副作用低，並且有蛋白結構資訊可供後續藥物優化的依據，期望能以最快速度進入市場，作為抗新冠病毒之重要性療法。

此項開發成果在今（2020）年3月發表於醫藥化學領域重要國際期刊《藥物化學》（Journal of Medicinal Chemistry），並獲選為該期期刊封面，至今下載數已達七千餘次，獲學術界和產業界高度重視。

興大另一項發表的藥物為抗癌症藥物，由於癌症發生率高，現為人類健康面臨的重要問題。侯明宏教授研究團隊所開發的新型核酸作用複合藥劑，是以尖端結構生物學為基礎進行的藥物開發，其中結合兩種不同功能的化合物形成一種新劑型且具錯配核酸專一作用性的複合藥物「NucleiChem」，並在動物模式中發現NucleiChem在非常低濃度下即具有功效，並對常見的抗藥性腫瘤也具有細胞選擇作用性，因此有可能發展為一種新型的癌症治療策略。

研究中發現，錯配修復（DNA mismatch repair, MMR）功能鈍化的癌症，其化療抗藥性的發生率與治療失敗率相對比較高，因此開發具有專一性結合錯配DNA的藥劑，將有助於此類癌症的治療。

中興大學自1919年創校至今已達百年，中興大學國際產學聯盟為校內產學合作的單一窗口，全力推動研究發展與產學合作，將校內教授的研發成果結合產業及法人學研機構的能量，整合農業生技、人工智慧、智慧製造、綠能科技、生技醫療及生醫材料等，強化核心競爭力，在各領域中打造創新生態圈，同時增加國際鏈結，共同挑戰國際市場，共創後疫情時代的雙贏局面。

(工商 )