遠東科大國際產學聯盟推動的超臨界創新應用技術為2020亞洲生技展的亮點之一，該技術可用於工業循環（先進複材）及生技循環（農業生技）領域，符合台灣產業發展主軸及聯合國永續發展目標（SDGs）規範，且該技術具備高效率、高產量、低耗能及安全、衛生、環保等優點，現已發展超臨界二氧化碳天然物低溫萃取、超臨界先進發泡輕量化、超臨界膨脹奈米石墨烯複材、超臨界微奈米陶瓷粒子再生等先端量產技術，且已獲國內外產企研機構合作開發請求。

此次2020亞洲生技展，該校許顯榮教授帶領其團隊成員展出超臨界低溫萃取技術，主要利用二氧化碳加溫（35～50度C）與加壓至超臨界狀態，針對物料需求目標進行有效萃取與分離，製程設計具有無毒、無色、無臭、無廢水處理等優勢，並可完整有效保存對溫度敏感之成分原料，所製備原料品質優良且無對人體有害物質、溶劑殘留，可運用於機能素材萃取、健康食（飲）品、化妝用品、農廢再生等應用。

此外，該校關旭強教授研發團隊則展出超臨界奈米石墨片複材技術，以自身核心專利技術為基礎開發超臨界膨脹石墨烯奈米片母料，可依客戶物料需求針對電特性及機械特性進行客製化服務，現已運用於礦業塑膠幫浦、礦坑輸送帶商品製作，未來可應用於離岸風電葉片、動力渦輪、無人機翼、軌道車材及飛機內裝、機身尾翼橫梁等領域（全球年產值達20億美元），商機無窮。

在全球疫情（COVID-19）肆虐的現下，遠東科大副校長鐘明吉講座教授及執行長楊世名亦整合AI智能領域團隊，將人工智能結合熱顯像技術開發出可複數臉部追蹤、識別、溫度記錄、圖像剪切之智能熱顯像設備，將使溫度監控更為容易且安全，為全球醫療、學研、產企業建立第一道防線以防止病毒侵襲。

遠東科大為科技部「國際產學聯盟」唯一連續三年獲科技部核准之私立科大，在農業生技及先進複材領域具備扎實的實務能力，該校已建置產業關鍵技術及試量產設備，並規劃一條龍服務模式可提供檢測、研發、量產、育成、輸出等階段服務，以提高產業附加價值且降低入門門檻及風險，亦可接受製程設備客製化服務，相關技術受國內外產企研單位關注，多項跨國技術合作進行中。

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