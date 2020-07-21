中原大學以薄膜技術與智慧製造為兩大先驅主軸，在今年2020亞洲生技大展中展出多項創新研發技術。其「薄膜技術研究發展中心」從滲透蒸發、氣體分離、薄膜水處理、生質能源、節能捕碳、燃料電池、生化生醫用膜等應用領域，都有相關開發技術，可提供新膜材開發、膜材改質、結構設計等改良與新製程開發使用。

其中，薄膜技術研究發展中心的張雍教授致力於「仿生雙離子性高分子研究」，開發出雙離子技術平台，以表面改質、水膠製備、分離薄膜為三大應用方向，在牙齒抗菌材料、傷口敷料、血液過濾與生物廢水處理等都有用武之地，未來團隊也計畫擴大仿生雙離子性材料的運用，以協助產業提升附加價值。

另外，在醫療開發方面，醫療器材科技轉譯中心的林康平教授，也整合現代中西醫學、醫工、電機、資訊等範疇，開發手持式心電圖機、自動電擊除顫器（AED）、中醫醫療器材、心血管及週邊微循環器材。

中原大學指出，該團隊開發的AED為全台第一部自製的高階醫療器材（如附照），具有智慧、簡易、安全的特色，可在心臟猝死急救上達到關鍵的救命作用。

而癌症診斷與治療研發暨商業化中心的許毅芝教授則開發出結合光敏劑治療尖性濕疣的醫材「Wonderlight LED1000光源系統」，藉由藥物與LED光源及氧氣產生活性氧分子反應（ROS）、毒殺病變細胞生長，改善人類乳突狀病毒的增生；Wonderlight LED1000可應用於表淺癌變組織例如口腔癌前病變、尖性濕疣、皮膚疾病等治療。

中原大學創校迄今超過64年，致力發展「全人教育」，多年來配合國家政策與重點產業發展，積極推動產學合作，已連續五年榮獲科技部「績優技轉中心」的肯定，身為科技部國際產學聯盟的一員，中原大學藉由產業聯絡專家串接學校創新研發與產學合作資源，提供企業諮詢、技術合作、轉型升級與高等人才培育之服務，開展國內外產學合作與鏈結，以產學鏈結、學用合一的實作教育，深獲各界的肯定，中原大學指出，未來也將依此成功模式對內擴散、服務研究中心與教師，對外則擴大服務產業類別，協助創新產業研究，促使企業充分運用智慧財產、創造經濟利益。

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