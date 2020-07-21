全台50名藝術家，用畫筆記錄「國境之西」雲林縣台西鄉。（張朝欣攝）

雲林縣台西藝術協會邀請全台50名畫家，21日用畫筆記錄「國境之西」台西鄉，做為文化傳承資料，畫家們在台西鄉海口故事屋、台西老街等景點寫生，作品將在海口故事屋展出，並藉由網路傳播，讓更多人了解台西鄉的歷史文化。

雲林縣政府文化觀光處為行銷雲林之美，與台西藝術協會、雲林遠景發展協會共同舉辦「跟著畫家去雲林」，21日在台西鄉海口故事屋登場，50名畫家以畫筆帶領民眾，用藝術的角度記錄台西鄉的特色景點，進行1場別開生面的藝術饗宴。

來自全台各地的畫家們頂著雲林沿海豔陽，分布在台西老街、海口庄派出所、海口故事屋、台西彩繪村、安海宮媽祖廟等地點寫生，在地的阿公、阿嬤對於這群外來客非常熱情，主動提供飲料讓他們消暑解渴。

來自台中的畫家朱啟助表示，台西地區有許多歷史建築，老街也很精彩，用來入畫非常有亮點，只要交通再便利一點，應該可以吸引不少人來尋幽訪勝，感受台西小鎮的漁村風情與海岸風光。

藝術系學生童郁豪與德國友人爾德鴻則對台西的純樸與炎熱印象深刻，希望用畫筆畫出來的不僅是建築物或景點，也能包含在地的風土民情與人文歷史。

台西藝術協會創會會長丁仁桐表示，畫家們的畫筆除了可以畫出外貌，也可以畫出感情，且每個人的畫風筆觸都各有特色，可以更多元的記錄台西鄉靜好歲月，供後人參考懷想。

(中時 )