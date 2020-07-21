男女被甩的理由百百種，但因為「輸給男方媽媽」，這也太傻眼！女星圓圓在節目上透露曾交往過一任奇葩男友，兩人在相約泡溫泉回來後，她突然「被分手」，事後不甘心追查原因，驚訝發現男方天天裸體給親媽搓澡，嫌她技術比不上，才會把她甩掉。

圓圓作客《小明星大跟班》，吐露有過一段超奇葩的戀情，她曾交往一名34歲的男友，在一起兩個月後，兩人相約礁溪泡溫泉，當天男方竟準備了泡澡用具跟去角質手套，要求女友幫他搓背，圓圓當時害羞認為男友太有情趣，然過程中越來越不對勁，男方感覺沒有很享受，甚至最後主動提前結束行程，直接回家。

這趟浪漫泡澡旅程後，圓圓覺得男友有些古怪，某天打電話給男友，他正在洗澡，赫然吐露都34歲了，至今還會每天全裸給媽媽搓背，不久後兩人分手，圓圓分析交往過程，表示男方總愛拿她跟自己媽媽比較，嫌棄她搓背技巧沒有媽媽好，此事成了分手導火線，超離譜的分手原因，讓現場來賓大傻眼！

(中時新聞網)