蘇嘉全今早委託律師房彥輝到台北地檢署，控告爆料的國民黨文傳會主任王育敏、台北市議員羅智強、游淑慧3人加重誹謗。(陳志賢攝)

前外交官劉仕傑。（圖／摘自劉仕傑臉書）

藍營20日引述駐印尼代表處電報，指控蘇嘉全、蘇震清叔侄利用國營事業圖利，蘇嘉叔侄反駁稱藍營抹黑，蘇嘉全更在今(21)日至台北地檢署控告爆料的藍營主管加重誹謗。不過，前外交官劉仕傑卻表示，國民黨拿出的該份電文內容，真實性應該不小。

劉仕傑在臉書上表示，他不知道藍營打蘇震清案的真實內幕為何，也不想去問之前的同事，但他替同事們感到委屈。他更指出，那份媒體揭露的電報，真實性應該不小。而且電報電號寫的很清楚，內文也很清楚，如果真的沒有這份電報，外交部應該馬上就反駁了。

劉仕傑指出，藍營犯了一個錯誤，即不察日期有誤（民國跟西元年份，在原本繕寫時搞混了，藍營爆料前沒有查證），並批藍營連在野黨都當不好。但相較於政壇紛爭，他更關心的，是被擺在一旁的外交部跟駐館同仁。

劉仕傑也說，原本五名台灣國會議員去見了印尼副總統是好事一樁，但駐印尼代表處的同仁不能參與，他覺得十分奇怪，並秀出外交流程的SOP解釋為何需要駐外人員參與。針對蘇震清希望低調降低官方色彩的說法，他覺得不是很合理，大使與會有官方色彩，難道見台灣的立委沒有官方色彩嗎？

劉仕傑感嘆，看到這份電報內容，感受到駐外同仁滿滿的心酸，並指出，外交人員寫電報，通常用字遣詞都會偏含蓄保守。這次的電文寫成這樣露骨，可見非常生氣不滿。這個電報，圈內人一看就看知道背後的意思。接著他又提到另一個問題，五名立委見完印尼副總統後，有沒有將會晤內容轉知駐處或外交部呢？因為既然是拚外交，和外交部講一聲也不為過吧？

最後，劉仕傑認為這件事的重點其實不在有無弊案，至少目前他看不出來。他更關心的是駐外同仁的士氣，以及政府的新南向政策。

(中時新聞網)