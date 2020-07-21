針對文化部申請行政院預備金4500萬進行公共電視國際平台建置案，不僅遭公視董事公然質疑規避董事會審查，立法委員林奕華更指出公視6月19日將計畫書送文化部，才短短十天文化部就火速通過送行政院要錢，到底是在急什麼？而且現在計畫還在行政院，公視已對外開缺招兵買馬，林奕華質疑是否有高層的高人指點？這種先射箭再畫靶的粗劣做法實在讓人懷疑政治黑手已伸進公視。

公視現任董事馮小非在臉書抨擊執政當局藉由許多不當方式介入公視經營，此次又準備每年投入10億、連續4年要成立公視國際OTT網路平台。林奕華認為成立國際平台立意甚佳，在野黨也不會反對，但牽涉上億的重大計畫難道不需要董事會同意？尤其6月匆忙送出4500萬元的前導計畫去要行政院預備金，是預備金多到花不完？還是根本有其他目的？成立國際平台真的有急迫、必要到動用行政院預備金？為什麼不編入110年公務預算仔細規劃？一切作法啟人疑竇，林奕華也籲請文化部不要藐視行政流程，尊重公共電視公正獨立，勿把公共電視台當成民進黨電視台。

據了解，為平息董事不滿，公共電視將在下周一召開臨時董事會討論本案，林奕華認為補正董事會通過的程序確有必要，但也表示有錯才需要補正程序；不過，若屆時發生董事會對計畫有不同意見，正在行政院審查的案子到底還要不要繼續又是另一問題。國民黨教文委員也將擇期再針對公視建置國際平台規劃召開座談會。

(中時新聞網)