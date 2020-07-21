新北市政府擬於中和區民安街運動場規畫興建「銀新生活城」，引起周圍民眾反彈，7日舉行公聽會未獲得共識。新北市議員陳錦錠今（21）日再度邀請新北市衛生局副局長高淑真等市府代表與里長、民眾於民安里活動中心進行座談會，高淑真會中允諾未有共識前，暫緩實施。
陳錦錠表示，台灣已經正式邁入高齡化社會，新北市多數民眾都贊成興建「銀新生活城」，但選址於中和區民安街運動場，並不符合民眾期待。
陳錦錠說，議員為民喉舌，當然以民眾權益為優先考量，因此，促成此次座談會，盼藉由市府、里長、民眾多方溝通，取得共識，提升中和民眾的生活水準。
陳錦錠指出，民眾最在意公園、綠地，已經多次督促市府不可貿然於中和區民安街運動場規畫興建「銀新生活城」，一直以來都與民眾站一起，將中和民眾心聲真實反映給市府。
另外，中和有其他里長有興趣興建「銀新生活城」，市府應該與有意願、有興趣的里長去溝通，而非貿然變更大家使用已久的運動場。
(中時 )
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