「真投資真詐騙」案件層出不窮，警方提醒民眾留意上當。（警方提供）

金門又發生「假投資真詐騙」案件，2名男大生只因一時誤信「好賺」，遭網友設計騙走新台幣20萬元，心裡懊惱到不行。警方提醒鄉親多加留心，以免受騙破財。

金湖分局日前1天內受理2起「假投資真詐騙」案件，其中有人主打「大富翁」網路投資線上遊戲，玩法是線上會提供不同虛擬房子給玩家競標，依照時間長短給出不同的利息，並以等到利息加上利息一路翻滾，可以用更高的價格賣給其他玩家，獲取高額的利潤，做為強力宣傳。

2名男大生誤信網友若日後投資出現虧損，將由他全額吸收和賠償損失，以為真的穩賺不賠，就不停投注現金。但網友隨後誆稱遊戲公司系統遭駭客侵入，導致遊戲資料盡失，讓2人一下損失20萬元，且該名網友從此人間蒸發，再也聯絡不上，才驚覺受騙上當，趕緊向警方報案。

金湖分局長黃維章提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。其實，「高報酬率」投資標的常伴隨「高風險」，希望民眾勿輕信來路不明的投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，就有可能是詐騙陷阱。

(中時 )