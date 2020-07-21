乳癌是婦女健康上極大的威脅，但礙於婦女易感害臊，不願主動前往醫院檢查。熱心民眾集資捐贈1千4百萬的「乳房X光攝影巡迴車」給衛福部桃園醫院。按去年的乳攝篩檢人數，超過一半的婦女是透過乳攝車檢查，徹底落實「醫院到達社區」。

目前國人到醫院檢查的比例並未達百分之百，去年桃園市共計80295人做過乳癌篩檢，其中43140人是透過「乳房X光攝影巡迴車」參與檢查。許多熱心民眾、廟宇及建設公司為推動防癌，共同集資捐贈了「乳房X光攝影巡迴車」給予衛福部桃園醫院，要價高達1千4百萬，提供乳房X光攝影檢查及子宮頸抹片篩檢，為全台設備最先進的乳攝車。

桃園市長鄭文燦21日親臨授贈儀式現場，他談到桃市府一向致力推動社區4癌篩檢活動，目前桃市共累積14輛「乳房X光攝影巡迴車」，乳攝車能讓乳癌篩檢滲入社區，民眾不用再主動前往醫院檢查，提高了婦女的篩檢意願，早期發現疾病也能及早治療。

衛福部桃園醫院院長徐永年表示，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌，超過2500名婦女死於乳癌，直言：「罹患乳癌的婦女不斷攀升，但年齡卻逐漸下降」，呼籲婦女面對乳癌應及早預防、及早治療。他提到，各界善心人士捐贈的這輛「乳房X光攝影巡迴車」，除了設備先進之外，為確保女性的隱私，更是調整了巡迴車上的更衣設備及整體維護，讓婦女篩檢時能更加安心、放心。

(中時 )