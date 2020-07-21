公共電視預計成立全英語影音平台，有媒體爆料是行政院下指導棋，並傳出文總副會長江春男將內定成為公視董事長，外界質疑，政府未依照公視董事會程序，破壞公廣集團獨立性，該頻道恐成為政府的「大外宣打手」，對此，文化部長李永得表示，「這個頻道會客觀、多元地傳達台灣價值，讓更多國際人士知道台灣，絕對不是宣傳政府理念，或專為一個黨服務。」

有外界認為，目前公廣集團裡的央廣、中央社，皆已有英語平台，為何不整合現有資源，何需另外開設一個全新的全英語影音平台？李永得表示，這是一個網路影音平台，「未來會以影音作為主要呈現方式，央廣目前仍是以聲音為主，和影音呈現的方式不一樣。」

李永得表示，這項計畫自6月開始，是為期4年的中長程公共建設計畫，共分為兩階段，「今年為先導計畫，由公視提案申請經費，文化部向行政院爭取4500萬預備金，明年正式成立平台，每一年預算大約為10億。」

至於外傳行政院對公視的人事干預，李永得表示，江春男很早就提出國際媒體的概念，「他提供這個平台點子，擔任諮詢角色，和董事長一職一點關係也沒有。」

李永得解釋，公視法規定，董事長要由董事票選出來，不是誰指定就可以當董事長，「目前這屆董事名單還沒有出來，無法從中選出誰是董事長。」

(中時 )