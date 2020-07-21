《親親壞姊妹》開鏡儀式。（杰德影音提供）

「同志音樂愛情故事」（Queer Up The Volume）系列微電影之一的《親親壞姊妹》19日舉行開鏡儀式，導演柳廣輝與主要演員郭子、蘇達皆到場祈福，該片也是資深音樂人郭子（郭蘅祈）的螢幕處女作，戲中不僅頂濃妝穿華麗舞台服，還與猛男開房間「床戰」過足乾癮。

郭子螢幕處女作，首度接演微電影就挑戰變裝同志角色，飾演得了絕症的姊姊，與飾演妹妹的蘇達有段感人的姊妹情。開鏡首日是一場在汽車旅館的戲，是妹要幫姊圓一個美好性愛的夢，因此找了猛男去開房間，戲裡姊姊因為害羞，一直拒絕猛男的硬上攻勢，沒想到導演一喊卡，郭子馬上露出真面目大吼：「不要停我還想要！」

蘇達繼《他和他的心旅程》、《淚滴卡卡》後，第3度接演同志角色，也是第2次以女裝扮相示人，他說在接演《淚滴》之前，對自己能否勝任女性形象非常沒自信也掙扎許久，但現在反倒覺得「很享受」，《親親壞姊妹》裡他飾演一個知名造型師，舉手投足都是充滿自信的勾人韻味，他笑說：「有種開啟內心另一片小天地的感覺。」

《親親壞姊妹》由 《刻在你心底的名字》柳廣輝導演主創劇本與執導，與《賽德克巴萊》造型指導、並由APUJAN品牌提供部分服裝。該片講述一對失和十年的男同志姊妹淘，因為癌症重病姊姊的一則簡訊又再度重逢，兩人在最後相處的時光裡，一起完成姊姊最後的願望。導演柳廣輝常親自下海導戲，蘇達表示：「他根本比我們還娘而且超愛演。」也因此蘇達跟郭子還故意NG要導演來示範，逼得導演大叫：「我覺得你們在搞我！」

「同志音樂愛情故事」是GagaOOLala影音平台原創內容之一，將連結10位國際導演、10部同志故事微電影、以及10首歌曲MV，將同志影視不僅是畫面上的共鳴，更延伸到音樂上的感動。「同志音樂愛情故事」10部微電影陸續於今年7月開拍，預計明年初於GagaOOLala影音平台首播。

(中時 )