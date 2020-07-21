財經時間今（21）日報導，國際貨幣基金（IMF）提出警告，美元的匯率是否強勢將左右世界經濟，能否成功復甦，對於新興貨幣經濟體影響尤其嚴重，因為美元在國際金融體系中，扮演舉足輕重的關鍵角色。碰到經濟衝擊時，資金跑到美國避險，造成新興國家貨幣大貶值，使得新興國家受到經濟衝擊時，無法像過去一樣緩解經濟衝擊。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 和資深經濟學家 Gustavo Adler 在內學者的報告中提及：「美元在貿易和金融的主導地位，很可能強化新冠肺炎危機的影響。」

IMF在「主導貨幣和外部調整」的研究中，闡述美元主導性地位，可能如何加重疫情對全球經濟的衝擊。IMF發現越來越多新興國家市場的企業進出口依賴美元計價、舉債也用美元，進而推升美元的重要性，強化美元主導一切的格局，同時間因為本國貨幣的疲弱，本來應該進口需求量增加，但因為大宗原物料皆由美元計價，商品反而無法因為貨幣貶值而推升需求量增加，不利於新興市場的經濟復甦。

像是3月以來全球金融市場動盪，肺炎肆虐及油價暴跌，造成美元對許多新興市場國家貨幣強勢升值，巴西里拉今年以來已貶值三成以上，墨西哥比索對美元也貶值兩成以上，但由於全球有越來越多國家在出口中使用美元計價，本國貨幣疲軟並不會導致進口需求增加，反而造成進口疲弱，復甦更為緩慢。

IMF指出，儘管金融市場回升，對經濟復甦的看法也轉趨樂觀，但美元匯率一旦再度飆升，隨時可能再次拖累經濟活動。稍不小心，疫情若是二次爆發，尋求避險的資金再次轉進美元，導致最近全球貿易和經濟活動加速下滑及停滯，美元強勢將對全球經濟造成萎縮效應。

(中時新聞網)