義大皇家酒店即日起至12月30日推出周一至周四「振興1+1」專案，使用一張行政院發行的三倍券實體券、不限金額，連續入住兩日或同日入住兩間經典客房含早餐，只要NT$6,000+10％，若搭配安心旅遊自由行優惠活動，10月31日前每房每晚可折抵NT$1,000。

值得一提的是，若同行者符合資格也可申請，第二晚或第二間即能再獲得NT$1,000的補助，此優惠專案加上安心旅遊補助平均換算下來，每晚（房）雙人含早餐只要NT$2,300，輕鬆享受五星飯店假期。

除了三倍券及安心旅遊補助優惠，飯店也結合了義大世界園區內的義大世界購物廣場，祭出報復性回饋振興方案，當日在購物廣場內消費滿NT$3,000，即可兌換價值高達NT$10,000的現金抵用券（每人限領乙本，數量有限，兌完為止），其中包括了義大皇家酒店與義大天悅飯店總價值NT$4,000的抵用券，可用於客房升等，或是主題餐廳消費滿額時抵用，以及在皇家E Spa滿1,500元課程，均能使用。

在義大世界玩樂，當然不能錯過義大遊樂世界。配合觀光局安心旅遊國旅補助方案，19歲以下學生族群免費暢玩樂園，大人享有580元的優惠票價，同時加碼好禮四選一(魔術秀當日觀賞券、150元商品餐飲當日折價券、金色三麥霜淇淋兌換券及國賓影城電影票任民眾挑選，數量有限，兌完為止）。對抗炎夏的密技非水莫屬，義大皇家酒店最受好評的泡泡趴，每日下午4點在戶外戲水池邀您「跳進來」，還有滑水道、室內水療池的水世界都是消暑好去處。另外，再安排「跟著永齡有機農場玩田趣」活動，豐富的課程像是Lukis的光、水苔球植物、地雷陀螺，透過DIY方式體驗童趣，更藉此了解生態與生活的密切關係。

住宿、購物、玩樂之外，義大皇家酒店主題餐廳異國料理飄香，其中星亞自助餐廳，以色、香、味俱全的南洋美食料理熱情迎賓，每天午餐及晚餐還安排難得一見的「香蕉飛餅快閃秀」、「香水椰子現剖現飲」等互動料理秀，讓客人彷彿置身在泰緬星馬南洋國度。The Cut牛排屋則選擇夏日水果芒果當主角，「芒果季雙人套餐」NT$1,480+10％，從前菜、主菜至甜點，都是滿滿的果香；而皇樓的水果料理彷彿一場萬果會，像是火龍果美國菲力骰子牛、哈密瓜加拿大鮮帶子、繽紛香芒炒雙柳、玫瑰梨香星班球、水梨蓮藕燉土雞等，清爽又開胃。特別推薦義大利餐廳的「甜在義起」限定餐，把可可巧妙的融入燉飯、牛排裡，舌尖味蕾散發著甜蜜幸福泡泡。

補助、振興券雙重優惠，又有飯店準備的水陸親子活動，不用出國，在南台灣的義大世界就能感受輕鬆假期。尤其如果選擇8月入住，加購高鐵票還有6折優惠，多重優惠的利多，讓您今年暑假的親子全家旅遊非來不可，暑假專案詳情可參考官網（http://www.edaroyal.com.tw）或來電07-6568158訂房專線。

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