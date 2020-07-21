保險業、銀行業出包違規罰不完！金管會21日公布最新裁罰命令，一口氣開出七張罰單、其中，有六張罰單主要針對勸誘客戶用房貸、保單借款買保單開罰，對象包括壽險公司、保代公司及銀行兼營保代，七張罰單的裁罰金額逾千萬，達1,050萬元。

金管會主委黃天牧自520上任截至7月21日，短短二個月時間開出20張罰單，其中，針對保險業務缺失（含銀行兼營保代）就占19張。

保險局21日公布的裁罰包括：「兆豐人身保代」（330萬元）、「臺企保代」（300萬元）、「第一銀行」（兼營保代）（180萬元）、「法巴人壽」（60萬元）、「保誠人壽」（60萬元）、「第一金人壽」（60萬元）及「東森保代」（60萬元）。

金管會保險局表示，除了東森保代是因為在招攬傷害險時以健康險話術不當招攬，其餘六家為勸誘客戶辦房貸、保單質借來買保單。

金管會指出，在銀行兼營保代方面，共有四大缺失，包括：「未落實執行確認消費者對保險商品之適合度」、「未依照公司內部規範辦理申訴案件或未建立檢討分析機制」、「廣告文宣審核及酬金制度欠妥」及「僅依錄音銷售過程紀錄範本逐字向客戶說明商品」。

其次，在壽險公司方面之缺失，包括：對於客戶辦理房屋貸款或保單借款再購買保單，未有事後查核及就查核發現缺失要求保險代理人立即改善之機制，且於核保時未落實查證保戶保費來源、收入、財務狀況及瞭解保戶保險需求及適合度。

至於「東森保代」缺失部分，金管會指出，該公司有以健康險話術招攬傷害保險之情事，如：告知客戶因慢性病需請看護或在家療養就可理賠，不過，依保單條款是外來突發事故所致之第1級至第6級殘廢可按月給付保險金，與保代管理規則規定不符。因此，金管會核處「東森保代」包括：2項限期1個月改正，併處罰鍰60萬元。

(工商 )