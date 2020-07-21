香港男星馬浚偉（馬志偉）以歌唱比賽冠軍出道，不僅有好歌喉還在多部港劇嶄露頭角，後來又成為談話性節目主持人；今年48歲的他在日前分享獲得北京大學「碩士學位」的好消息，引起熱烈討論，讓他又跳出來稱清「學位真相」，沒想到再度讓粉絲讚爆。

馬浚偉在初中畢業就出社會工作，但他從未放棄學習，11日他在社群平台更新近況，開心地表示「北京大學光華管理學院碩士研究生學位論文答辯～通過了」，難掩興奮地說，「我畢業啦」；馬浚偉勤學的好消息也被熱烈分享，更引起網友討論，沒想到他工作繁忙還能考到碩士，感到相當驚訝。

不過，馬浚偉昨（20）日又跳出來澄清，謙虛地說自己初中時就是半工半讀，哪有機會讀大學，雖然現在獲得北大碩士學位，但他也說這和一般的碩士學位不同，「和你們付出的辛勞和時間更是無辦法相比，我能合格完成已經超感恩」；儘管馬浚偉只是完成一個學程，但網友們看到他主動解釋兩者差異，又如此謙虛，對他這個人更加分了。

(中時新聞網)