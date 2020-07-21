新藥股合一今（21日）再度跳空重挫跌停來到194.5元，股價殺破200元後，資金開始搶進，盤中一度打開跌停，還強拉到平盤，但接近中午又摜殺到跌停，爆出超過1萬張換手量，「先關後開、開了又關」，盤勢跟周五幾乎如出一轍；對此，有專家認為，是主力設下的圈套，就是市場傳說的「壓低出貨」。

合一早盤還是以跌停開出，在大單敲進下，10點順利打開跌停，強攻至平盤216元附近，不過，隨後賣壓再度湧現，11點41分又跌停，鎖死在194.5元價位，距離季線184元僅一步之遙，苦吞第8根跌停，今再度爆出逾1萬張成交量，跟上周五9600張大量差不多，為5月20日噴出1.8萬張巨量以來次高。

分析師陳唯泰在奇摩股市專欄提到，多數人只聽過拉高出貨，鮮少聽到壓低出貨，但他戳破盲腸指出，由於主力知道投資人喜愛逢低承接，在支撐價位買進，所以在前一個波段刻意強勢噴出，等到股價已經接近腰斬，拉回到月、季線，散戶心癢難耐搶進，就中了主力的圈套。

他認為，合一、中天等這次主力的壓低出貨相當成功，建議手中還有生技股的投資人「停損出場」，如果再等下去不知會跌多深，空手者也別急著進場，一句老話，別去接天上掉下來的刀子。

(中時新聞網)