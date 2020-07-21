你知道台灣也有不輸美國Beyond Meat滋味的植物肉嗎？慢性腎病族群也能放心大口吃的美味低鉀蔬菜是如何種出？第3屆「好食好事加速器種子計畫」遴選出生產純淨植物肉、低鉀蔬菜等10支具發展潛力的食農新創團隊，從7月31日起，提供4個月輔導課程，每個團隊都有3位專屬業師，協助調整商業模式和產品到最佳狀態。

頂新和德基金2017年捐助成立「好食好事基金會」，捐助人代表魏應充投注心力，扶植國內食農新創。基金會鏈結種子基金，擇優投資新創團隊，執行長歐陽思菊指出，在新冠肺炎疫情之後，以「個人化健康飲食」與「永續發展的循環經濟」引領的國際食農創新趨勢，都出現在這次入選的新創團隊中。

第3屆好食好事加速器種子計畫經過1個月的徵選與評審，遴選出10支具發展潛力的食農新創團隊，他們的主題涵蓋食農科技、食農生技、創新飲食及永續食農等4大領域，內容包括創新替代蛋白（植物肉）、創新蔬果種植技術、友善土地種植、以萃取及養殖蟲類技術達到廢棄物最小化等。

寬泰食品(寬大廚)將製作豆漿、豆腐的副產品「豆渣」發揮綜效充份利用；在兼俱全

因應健康飲食意識抬頭，人們對美味的堅持外，也開始懂得挑選適合自己健康的食物。以生產純淨植物肉為核心的寬泰食品表示，他們充分利用製作豆漿、豆腐的副產品「豆渣」，製成植物肉，在兼具全素、營養、美味及循環經濟之下，讓消費者有多元、健康環保的飲食選擇。

入選的10支新創團隊日前透過簡報、攤位面談等方式，向好食好事業師群介紹自己的商業藍圖。從7月31日起，好食好事基金會將在4個月「加速期」內提供輔導課程，每個團隊將有3位專屬業師指導，這些業師皆是台灣食品、農業、科技、創投等專家，將協助新創團隊在商業模式、策略發展、財務、業務鏈結等多面向調整到最佳狀態。

業師之一、金融科技公司C2FO台灣總經理陳識仁表示，好食好事採用美國麻省理工學院的業師輔導制度，讓業師與團隊都能認真投入其中，協助具有核心技術及核心競爭力的年輕團隊，凝聚出一個明確的商業模式。另一名業師、振源食品科技董事許庭禎認為，獲選的新創團隊都已擁有自己的核心技術，業師是調整團隊的商業模式方向，專注未來發展性。

入選食農新創團隊簡介如下：

食農科技

甫田科技股份有限公司

透過氣耕、可移動貨櫃智慧農場等技術種植無農藥、現採的即食生菜。

智耕創新股份有限公司

針對慢性疾病族群，以營養配方及專利栽培技術生產低鉀蔬菜。

食農生技

蟲小道大股份有限公司

以黑水虻自動化模組養殖技術，製造昆蟲性替代蛋白，以填補現今飼料中動物性蛋白(魚粉)市場缺口。

格園社會企業有限公司

透過組織培養技術，快速大量生產高單價健康種苗，降低農民購苗成本，擴大其產值規模及獲利。

創新飲食

寬泰食品股份有限公司

生產標榜台灣版Beyond Meat純淨肉、冷凍即食料理包等豆纖系列及奶蛋素產品。

禾餘麥酒股份有限公司

以本土品種穀物原料栽培生產、技術輔導及產品加工，藉此作造在地獨特風味的精釀啤酒。

寶奇生技

機能蛋研發飼養為主力，微生物、動物病理研究，及營養素配方添加進行養殖；並以微生物發酵處理雞糞做有機肥，打造無污染、無廢棄再生迴圈的經濟農業。

永續食農

摩菲智慧有限公司

以苗栗桐鑼杭菊等在地農作物為原料，進行多元產品研發、銷售，以建置在地供應鍊體系與友善環境。

幸福良食有限公司

因應農業高齡化，因此透過承租及契作的方式，讓返鄉青年經過專業技術傳承培訓後，藉共同販售平台進行線上與線下銷售。

祥銓農創有限公司

以及來自台東，以生產沉香精油產品，銷往2億人口穆斯林市場，卻亦同時兼俱農業廢棄物利用與永續造林。

關於「好食好事基金會」：

「好食好事基金會」正式成立於2017年6月，其使命主要是以國際與創新思維，扶植食農新創， 打造食農永續新未來，建立健康美好生活。首先於2017年與美國麻省理工學院 ( MIT, Massachusetts Institute of Technology) 合作推動”Beyond FoodBootcamp" 創業極限挑戰營，導入國際食農創新創業教育與資源，進一步啟發國內食農新創人才。接著與 MIT PE 專業教育學程 (Professional Education), 合作舉辦論壇，邀請知名MIT專業研究學者為國內各產業菁英與意見領袖代表分享創新領域的關鍵趨勢與新知。

好食好事基金會官方網站：https://www.hao-shi.org/

好食好事基金會臉書粉絲團：https://www.facebook.com/Haoshi.Foundation/

關於「好食好事加速器種子計畫」：

「好食好事加速器種子計畫」於2018年11月12日啟動，為台灣目前唯一專注於扶植食農新創的創業加速器；透過知識傳播、創業團隊商業模式的轉型創新、以及專家業師的輔導，鼓勵新創團隊運用創新思維，投入食農創新創業，改變當前食農現況。

(中時新聞網)