《藝FUN券》直播抽籤。（文化部）

有人質疑藝FUN券抽籤，對「1、2、6」的民眾不公平，直呼「這種抽法是不是在亂搞」？（摘自PTT）

「藝FUN券」反應熱烈，從18日開放登記到20日止，就超過303萬人登錄，今文化部公開抽籤結果，身分證字號尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾幸運抽中價值600元的藝FUN券。不過有人質疑，身分證尾數基數真的相同嗎？，這樣是否對「1、2、6」的民眾不公平，直呼「這種抽法是不是在亂搞」？

配合政府振興券活動，文化部再加碼推出200萬份價值600元的「藝FUN券」，截至昨（20日）晚上九時，反應超乎預期，總計有303萬2042人完成登錄。今中午12時在黃子佼的主持下（21日）文化部長偕同行政院政務委員唐鳳，於文化部進行直播抽籤，宣布尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾能獲得新台幣600元的藝FUN券，一共有210萬7883人獲獎。

但有網友在PTT上卻對抽獎方式提出質疑，「一次看到這種抽法耶，請問末幾碼申請的人數都相同？」原PO表示，「有腦的就懂，明明基數就不一樣，假設300萬人，1 2 6這3位只有10萬，發了290萬份，那多的預算哪來？」問大家有沒有納稅人錢被這樣亂花，還小確幸一樣，「藝fun券這種抽法是不是在亂搞阿？」

貼文一出，不少網友開酸表示「中了，德政；沒中，爛政策」、「你應該是126」、「七成德政vs.三成亂搞」、「沒抽中：亂搞浪費納稅人的錢」。雖然沒中會稍有不甘，但也總是難免的。不過有網友指出，其實抽身分證尾數已經很接近公平了，也不耗費成本。「沒抽到氣噗噗喔，身分證尾數本來就是最接近平均分配」、「未數應該很均勻吧」、「你是不是沒看直播，滿了就不會再抽下一個尾數」、「這種抽獎方式明明超省成本的。」沒有中的人也鼓勵原PO再接再厲，接下來客庄券、動滋券還有機會。

(中時新聞網)