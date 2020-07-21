美國海軍最新驅逐艦「傑克盧卡斯號」(USS Jack H. Lucas,DDG-125)，將成為第1艘安裝最新一代AN / SPY-6相陣列雷達的驅逐艦，SPY-6雷達的效能是過去SPY-1雷達的30倍，將使得艦隊防空與飛彈防禦都更為精進。

防衛新聞(Defense News)報導，由 雷神公司(Raytheon)設計製作的SPY-6雷達，原理是主動電子搜索(AESA)，其效能比被動電子搜索的SPY-1雷達要靈敏約30倍，但是需要的電力功率也大得多，這使得軍艦內部需要重新設計，因此「阿利伯克級」(Arleigh Burke class )進化到第3批次(Flight III)。

傑克盧卡斯號是伯克級第3批次的首艦，於去年11月在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的英格斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造，根據海軍預算文件，該艦計劃於2024年完工。

雷神公司飛彈防務部門總裁偉斯‧克雷默（Wes Kremer）說：「 SPY-6是具有革命性進步的雷達，具有難以置信的遠程探查距離和敏銳度，能夠同時追蹤彈道飛彈、水面作戰，和防空任務，並且能對抗電子攻擊干擾環境。」

雖然上一段曾提到，SPY-6的功率更高，不能直接安裝在較早批次的阿利伯克級，不過美國海軍仍希望，雷神能夠推出功率較小，但效能比SPY-1較好的縮小比例版SPY-6，來為升級舊一點的伯克級。

同時，以芬肯特里(Fincantieri)為藍本所建造的未來巡防艦FFG-X，也會安裝簡化版SPY-6。

美國海軍計劃，在2021年得到SPY-6的簡化版，並且可以提供給盟邦國家，包括日本和韓國的神盾艦，也是SPY-6的潛在客戶。

最大的挑戰是預算，由於國防經費有限，美國海軍有計劃縮伯克級第3批次驅逐艦的建造規模，在最近的預算案顯示，未來5年刪減了4艘伯克級，因為哥倫比亞級彈道飛彈潛艇需要更多的錢。

(中時新聞網)