雲林縣麥寮鄉卡爾蕎幼兒園推動「馬匹輔助教育」，讓偏鄉教育更多元。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉卡爾蕎幼兒園為讓偏鄉孩子學習更多元，21日與台灣兒童發展協會、幸福馬場合作推動「馬匹輔助教育」，讓小朋友從中了解如何與馬匹相處，小朋友從害怕馬匹到親近馬匹，體驗1堂難得的生命教育課程。

「第1次看到馬馬，感覺很高大」、「馬馬眼睛好大，看起來有點凶」卡爾蕎幼兒園100多名小朋友21日近距離接觸2匹迷你馬，都覺得很新奇，但有1、2個膽子較小的小朋友被嚇得快哭出來，還好在歡樂的氣氛中很快就融入其中。

小朋友在馬術教練陳虹伶等人的帶領下，先餵食馬匹「搏感情」，然後再用刷子幫馬匹刷毛，最後自己著裝、戴安全帽騎馬，騎馬時由教練在旁確保安全，其他小朋友則跟著教練牽馬繩，學習如何與馬同行。

陳虹伶表示，馬是1種很敏感的動物，若周邊的人情緒不穩定，牠就會感受到，因此小朋友必需學習如何控制自己的情緒、安撫照顧馬匹，從被照顧者變成照顧者，從中學習到課堂上沒有的生命教育。

卡爾蕎幼兒園園長廖文秀表示，她本身喜愛騎馬，發現法國等國家有針對幼兒規畫馬術課程，藉以訓練其身體統合、情緒控制、與動物的互動，因此與台灣兒童發展協會、幸福馬場合作推動「馬匹輔助教育」，家長們都很讚同，認為可以讓孩子有更多元的生命體驗。

(中時 )