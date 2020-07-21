台灣四面環海，豐富的海洋資源是大家一直相當重視、也亟欲開發的重點，海洋大學國際產學聯盟表示，透過持續展示交流、促進產官學合作、學術應用水產業發展與學術國際化等效益，同時挹注台灣水產養殖發展，開啟未來與國際合作的新契機是當前的主要重點。

海洋大學國際產學聯盟以該校前瞻技術加上業務團隊嫁接協助，從企業角度出發，專案協助會員主題研發量身打造關鍵技術，協助拓展海外業務、整合上下游業者串聯水產相關產業，攜手打造一條龍的產業價值鏈，目標是希望建立水產養殖產業永續經營、長遠發展及鏈結東南亞雙邊合作，2020亞洲生技展上，也將展出多項創新研發技術。

由於台灣四面環海，海藻種類豐富，海洋大學吳彰哲特聘教授鎖定開發「用於治療或預防Ａ型流感病毒感染之藻類萃取物」，該實驗室從台灣附近海域的海藻研發出萃取藻類功能性萃取物的量產技術，其萃取條件較目前已知技術更便利、快速，對人體安全性更高且能有效提高有效成分的產量，並建立有效的抗病毒篩選平台進行驗證，故在抗病毒及免疫調節的方面有更全面性的效果。

此外，呂明偉教授「以Lipoplex口服傳遞平台開發高價值之優質水產種苗」，海洋大學成功開發用於免疫刺激的經口攝取之活性成分，具有可特異性抑制神經壞死病毒及虹彩病毒的殼蛋白表現，該技術特點是可以特異性抑制病毒感染，顯著提高生存率。

李孟洲副教授的「高品質紅藻藻膽蛋白應用產品開發」，則是致力於海藻培養及機能性成分萃取，並分離出適合萃取藻膽蛋白之本土藻種，且完成其鑑定、純化保種及建立培養技術與智財保護。該團隊表示，目標是要生產高品質藻膽蛋白，提供國際市場所需要的高靈敏度、高辨識度、高螢光強度、低衰減率的試劑原料。

至於林翰佳教授「草本炭方抗菌抗病毒的防疫新利器」，草本炭方原料是源自材料化學、食品化學以及中草藥知識的跨領域科學突破。完全採用食品級原料製作，產品經過嚴格的安全性與毒理評估，確保動物與人類食用不會有安全危害。在此同時，又具有抑制有害病菌，甚至是病毒的功效。是市面上最佳的「食用級」抗菌材料。

海大黃志清教授「具抗病毒功能之薑黃素奈米藥物」，則是可以提升薑黃素之水溶性，也能將其用於預防及治療腸病毒71型。薑黃素奈米藥物可以透過吸附病毒;抑制其活性氧化物質（(ROS）的產生，或是降低轉譯所需之基因表現量造成其感染力大幅下降。而動物實驗也證實其生物相容性極高，且能達到預防腸病毒感染之功效。

目前並無有效抗病毒藥物或疫苗可預防或治療EV71感染；對抗症狀醫院大多給予支持性療法減輕病症帶來的不適。因此，開發有效預防病毒感染之疫苗，抑或是達到治療功能的藥物是目前全球所需的。本開發不僅可以提升薑黃素之水溶性，也能將其用於預防及治療腸病毒71型。腸病毒71型主要是透過呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，因此可以做成口罩夾層或是乾洗手液，透過吸附病毒的方式，預防病毒的傳染及擴散。

(工商 )