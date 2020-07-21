桃園市 ▲大園分局此次結合家長會長協會、各級學校等單位合力舉辦「鼓動青春、鼓響熱情」暨反毒品、反詐欺、反幫派、反性剝削宣導活動。（大園分局提供／姜霏傳真）

桃園市 ▲大園分局提倡「學音樂的孩子不會變壞」的理念，鼓勵青少年學習音樂、陶冶性情。（大園分局提供／姜霏傳真）

為鼓勵青少年利用暑假期間，從事正當的休閒活動，桃園大園分局於21日上午在大園仁壽宮前廣場舉辦「鼓動青春、鼓響熱情」暨反毒品、反詐欺、反幫派、反性剝削宣導活動，讓學生們透過強而有力的打擊樂，展現青春的活力。

此次活動結合大園區家長會長協會、各級學校等單位合力舉辦，由大園區13所國中、小的鼓藝隊輪番上陣表演，帶來多首震撼人心的樂曲，精彩的演出讓人目不轉睛，吸引許多民眾駐足圍觀。分局也特別透過臉書進行直播，並邀請市議員徐其萬在直播中宣導預防犯罪觀念，讓無法到場的民眾能藉由網路欣賞學生們熱情的表演，同時吸收正確的知識。

大園分局長郭森永表示，暑假期間青少年休閒活動時間增加，不法份子經常利用此時機慫恿學生，從事吸毒及加入幫派等不法活動，也會利用打工陷阱，引誘學生從事援交或詐欺車手等犯罪行為，嚴重影響青少年的身心健康發展。

為避免學生誤入歧途，大園分局特別結合轄內各級學校及家長會長協會，共同舉辦這場「鼓動青春、鼓響熱情」預防犯罪宣導活動，提倡「學音樂的孩子不會變壞」的理念，鼓勵青少年學習音樂、陶冶性情，多從事正當休閒活動，期盼青少年可以平安快樂的度 過暑假。

(中時 )