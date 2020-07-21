故宮南院打造一座虛擬博物館—故宮南島，將在22日周三開放《集合啦！動物森友會》玩家登島參觀。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院打造一座虛擬博物館—故宮南島，將在22日周三開放《集合啦！動物森友會》玩家登島參觀。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院打造一座虛擬博物館—故宮南島，將在22日周三開放《集合啦！動物森友會》玩家登島參觀。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》熱銷，一度被喻為今年最夯遊戲，讓許多公部門紛紛跟進，運用遊戲元素推廣特色，現連故宮南院也跟進，打造一座虛擬博物館—故宮南島，將在22日周三開放玩家登島參觀。

故宮南院指出，國立故宮博物院在open data專區開設「動物森友會素材庫」，讓玩家在虛擬世界布置故宮國寶，而南院也曾利用故宮南島遊戲角色「南宮君」和「南宮博士」介紹博物館活動及文物，這次更將成為第一座開放玩家登島的官方島嶼。

在「故宮南島」上，除復刻故宮南院最具特色的雙翼流線建築「飛白舘」與「墨韻樓」外，博物館售票處、服務臺、接駁車亭、郵局、餐廳等小細節也不馬虎，更神還原親子遊客最愛的兒童創意中心、戶外休憩區、還有紅魔毯溜滑梯等招牌地標。

走入房內也有驚喜，故宮南島依據博物館展覽規畫了陶瓷、茶文化、人氣國寶、數位體驗、圖書館等主題房間，室內室外都充滿巧思，尤其院方為了這次開館，貼心準備數量眾多的虛擬道具，要送給登島拜訪的玩家當伴手禮，呼籲動森玩家別錯過！

(中時 )