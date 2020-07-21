桃園市議員陳美梅申請「藝Fun券」卻顯示「帳號已被使用」，透過忘記密碼竟顯示手機號碼與身分證字號不符，才知電話號碼遭盜，致電客服也無解，斥設計錯誤、政策擾民。（蔡依珍攝）

桃園市議員陳美梅申請「藝Fun券」卻顯示「帳號已被使用」，透過忘記密碼竟顯示手機號碼與身分證字號不符，才知電話號碼遭盜，致電客服也無解，斥設計錯誤、政策擾民。（蔡依珍攝）

200萬名「藝FUN券」幸運得主今出爐，其中桃園市議員陳美梅昨晚要登記註冊，才發現自己的手機號碼「帳號已被使用」，抱怨APP無驗證程序，議員手機號碼都公開，可能因此被有心人士操作，致電客服也無解，斥設計錯誤、政策擾民。

文化部「藝FUN券」抽籤結果今午出爐，其中身分證字號尾數為0、3、4、5、7、8、9者，只要完成登記即能獲得600元「藝FUN券」，總計約有210萬7883人得券。抽籤結

但身分證字號最後一碼為0的桃園市議員陳美梅，昨晚要申請「藝Fun券」時，在帳號欄輸入自己手機號碼，竟顯示「帳號已被使用」，透過「忘記密碼」試圖要了解先前有無註冊過，竟跳出「帳號和證件號碼驗證不符」。

陳美梅說，昨晚想致電客服卻因非上班時間無回應，今早致電洽詢，才知道手機號碼已被使用就無法再註冊，還要她等第二波藝Fun券活動，讓她直呼不可思議，直言過去許多活動輸入手機號碼後，都會發送簡訊認證，但藝Fun券APP都不用，上網查詢發現很多人的電話號碼都因此被盜用了，「真的很傻眼！」

「中獎卻領不到！」陳美梅感嘆，文化部制式回應稱「系統已綁定一人一身分證字號（或居留證號）一手機，若已被登錄，請致電客服」，但客服卻要她等第二波，根本是鬼打牆，苦笑眼睜睜看著中了600元，比統一發票還多，卻「看得到、用不到」，真的很扼腕，也不禁埋怨各部會振興經濟的方案申請方式大不同，時間、規則都不一樣，年輕人都不一定樣樣懂了，何況老人家。

(中時 )