台東縣太麻里鄉的現採大目釋迦，21日以小禮盒包裝空運至港澳。（莊哲權攝）

台東的大目釋迦因容易軟熟，外銷不易，台東縣政府、太麻里地區農會和通路商開闢香港和澳門高端客群市場，用空運把現採大目釋迦直接宅配到客戶手上，首批800台斤於21日順利「飛出去」，目前每周都有訂單。

台東所產鳳梨釋迦主要外銷大陸，大目釋迦則受限於快速軟熟，外銷管道有限，在台東縣府輔導下，由「台灣好農」與太麻里鄉青農合作，突破運輸瓶頸，今年首批800台斤共168箱禮盒包裝大目釋迦，21日上午裝上車後，經由空運22日運抵香港，最慢23日就可宅配到消費者手上。

台灣好農經理謝旻朔表示，大目釋迦運往港澳已試了3年，現在才慢慢上軌道，農民當天採收馬上冷藏，隔天空運到香港，直接送至消費者手中，5斤裝A級果1箱是1700元，每周都會出貨，可配合到冬季，港澳的高端客群也都願意以高價同步品嘗台灣鮮採水果。

青農李俊儀提到，這次以空運外銷港澳，不同於以往大量貨櫃出口才上架販售的模式，而是先接消費者訂單，在產地即以採小包裝出貨，消費者可以吃到最新鮮的釋迦，而台東的農民也可以做到零庫存、零損耗，是農民樂見的產銷模式。

縣長饒慶鈴指出，全國10顆釋迦中，有9顆是台東生產的，特別是在太麻里年輕人回鄉種植大目釋迦、成立青農番荔枝產銷班之後，不只拿下全國第一名產銷班的頭銜，還獲得香港消費者青睞，得以高價進軍香港高端市場。

她說，坐飛機出去的釋迦格外珍貴，未來會持續培養客群，把這個市場穩定下來，並循此管道，讓更多農產品賣出去。

(中時 )