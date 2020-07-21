相關說明會22日在文峰遊客中心還有一場。（文觀局提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府為提升旅宿產業品質，去年首次推出「旅宿風格營造」提升輔導方案，獲得業界熱烈的迴響，今年決定加碼5個名額的經營與診斷服務，希望幫助業者發揮自身優勢吸引客人，21日舉辦說明會有不少業者參加，希望爭取寶貴的名額，22日在文峰遊客中心還有第二場說明會。

嘉義縣去年首次輔導民宿風格營造後，業者反應佳，今年決定再多5個名額做旅宿經營診斷，文觀局副局長李茂鍾表示，民宿風格營造及旅宿經營診斷經費兩案合計95萬元，由於均非中央補助款，縣府經費有限，只能分年分區進行，獲選民宿風格改造的業者能拿到10萬元改造金，其餘需自籌。

去年雀屏中選的民宿業者昨日也到說明會分享，白樹腳驛棧業者認為，團隊幫助民宿提升整體質感，也讓遊客一眼看出「我們是誰」，打造自己特色，認為這樣官民合作，讓整體嘉縣旅宿品質提升，除業者知名度打開，也吸引更多人來嘉遊玩。

今年將徵選中埔鄉、番路鄉、阿里山鄉、東石鄉和布袋鎮等鄉鎮5家民宿，進行風格營造，由專業設計團隊直接到現場診斷、丈量、設計、執行風格營造，並加開5個名額（不分區）進行現地經營診斷與輔導服務，邀請專家為業者提供客製化服務建議。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，今年度旅宿徵選活動將著重「店家故事性」、「服務品質與管理」、「輔導優化潛力」做為評比準則，遴選出有企圖心、優質的業者進行改造。

(中時 )