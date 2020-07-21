恆春鎮長補選登記第2天，辦理登記的鎮代陳進興（右四）在前鎮長盧玉棟（右三）的支持下大張旗鼓登記兼造勢。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選登記第2天，辦理登記的鎮代陳進興（中）在前鎮長盧玉棟（左）的支持下大張旗鼓登記兼造勢。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選登記第2天，辦理登記的縣議員陳文弘（右四）有感「補選勞民傷財」走低調路線，他說，別在登記時影響公所辦公。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選登記第2天，辦理登記的縣議員陳文弘、鎮代陳進興除都出身綠營掀話題外，還王不見王、作風也大不同，由黨提名的前者有感「補選勞民傷財」走低調路線，後者則在前鎮長盧玉棟的支持下大張旗鼓登記兼造勢。

陳文弘與陳進興2陣營前後相差2個小時到鎮公所辦理登記手續，不僅時間差距大、王不見王，連作風也大不相同。陳進興在盧玉棟、百名支持者與宣傳車的陪同下，聲勢浩大辦理登記，反觀陳文弘，在支持者「安靜的陪同下」顯得低調，他說，是因為有賄選才有補選，這不是件好事，而且補選已是勞民傷財，別在登記時又影響公所辦公。

5月間盧玉棟遭判當選無效定讞後，民進黨籍陳文弘便釋放出參選欲望，不久後，同黨陳進興也動作頻頻，但奇妙的是，陳進興不似陳文弘參加黨內初選，反而與盧玉棟站同台，且以「支持陳進興，疼惜盧玉棟，還盧玉棟一個公道」的口號競選。

原本陳文弘與陳進興同為綠營人，但現因「支持者不同」成為競爭對手，地方熱議，綠營選票是否會遭瓜分影響選情，不過也有人分析，地方選舉不重顏色而重派系，個人經營的人脈才是重點。

民進黨屏東縣黨部主委許展維則說，待補選登記結束後，將召開評委會開除「脫黨參選的人」，而幫非黨提名候選人站台的黨員也會祭出黨紀處分。

(中時 )