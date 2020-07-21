氣溫持續飆高，炎炎夏日玩水最消暑，玩水要安心，親水公園最讓親子放心，台南市佳里區蕭壠文化園區就設有親水公園，今年受到新冠疫情影響，加上園區維護噴泉設備，端午連假才對外開放，每逢周休假日吸引許多民眾前往，暑假期間也加碼演出，每周5天、每天都有2場水舞表演，讓遊客沁涼一夏。

台南市政府文化局特別規畫，蕭壠園區親水公園在暑假期間加碼水舞秀，在每周三到周日的開放時間，上、下午各安排一場全長30分鐘的水舞表演，讓入園遊客都能欣賞的美麗水花，襯托輕快音樂相當舒服，小朋友還能享受水柱沖灑在身上的清涼快感。

親水公園水舞秀時間，暑假期間從7月15日至8月30日的每周三到周日上午10時及下午3時各表演1場，遇雨則暫停開放，周一、周二也不開放，請民眾注意以免向隅，園區除定期檢查噴水設施，也惠確保水質安全無虞。

免費的親水設施景點除了這裡外，還有民治市政中心前音樂噴水池與台南市議會前親水公園，一北一南，假日偶爾還有街頭藝人及地方藝文團體舉行音樂會，也是休閒散步好去處。

(中時 )